Weekly Beasts

Ogni anno a fine maggio nel Münsterland, in Germania, si tiene un evento in cui decine di giovani cavalli selvatici vengono separati dalla loro mandria e messi all’asta, per tenere sotto controllo la grandezza del gruppo e prevenire litigi tra stalloni. È in quell’occasione che è stata scattata la foto di un uomo aggrappato a un cavallo che trovate nella raccolta delle immagini di animali della settimana, completata poi da un’ara di Spix, un uccello che raccoglie materiale per il suo nido e una chinkara sotto la coda di un pavone; ma anche un capriolo tra i papaveri e pecore al pascolo davanti a Mont Saint-Michel.