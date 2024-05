Israele ha preso il controllo dell’intero confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto

L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso il controllo di tutta la zona della Striscia di Gaza che confina con l’Egitto. È la cosiddetta “Philadelphi Route”, una sottile striscia di terra lunga circa 14 chilometri che percorre per intero l’unico confine del territorio con l’Egitto.

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che la zona «veniva usata regolarmente da Hamas per contrabbandare armi nell’area della Striscia di Gaza». Un funzionario dell’esercito di Israele ha detto al giornale israeliano Haaretz in condizioni di anonimato che durante l’operazione sono stati trovati circa 20 tunnel di Hamas, tra cui alcuni precedentemente sconosciuti a Israele, oltre a 82 punti di accesso a tali tunnel.

La tv di stato egiziana Al Qahera News ha riferito che, secondo una «fonte egiziana di alto livello», Israele starebbe usando le affermazioni sui tunnel trovati al confine tra la Striscia e l’Egitto come copertura per la sua offensiva di Rafah, che fino a pochi giorni fa era l’ultima città della Striscia che non aveva ancora invaso.

