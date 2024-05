Il gip di Catania ha disposto il sequestro di 29 milioni di euro a diverse persone nell’ambito di una presunta frode fiscale

Il Giudice per le indagini preliminari (gip) di Catania ha disposto misure cautelari contro 16 persone indagate con l’accusa di frode fiscale in varie province italiane. Secondo la procura, le persone coinvolte avrebbero abusato dei vantaggi normativi previsti per il distacco del personale nell’ambito dei contratti di rete tra imprese, mettendo in piedi un «sistema di frode fiscale su scala nazionale». Al momento alle 16 persone sono stati sequestrati in tutto 29 milioni di euro in beni, quote societarie e disponibilità finanziarie.

Le persone indagate sono in totale 33, sia in Sicilia che in Lombardia, Marche e Lazio. Tra i reati a loro contestati a vario titolo ci sono quelli di associazione a delinquere, fatturazione illecita, omesso versamento di ritenute previdenziali e di IVA, autoriciclaggio e riciclaggio di denaro.