Tre militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza sono morti durante un’esercitazione in provincia di Sondrio

Mercoledì intorno alle 13 tre militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza sono morti durante un’esercitazione in montagna nel comune di Val Masino, in provincia di Sondrio: erano Luca Piani, di 32 anni, Alessandro Pozzi, di 25 anni, entrambi residenti nel comune di Valfurva, poco distante, e Simone Giacomelli, di 22 anni, di Bormio. Secondo le prime informazioni disponibili i tre sarebbero caduti mentre si stavano arrampicando sul precipizio degli Asteroidi, una delle pareti più difficili della Val di Mello.

I tre militari facevano parte della stessa cordata, ossia erano tutti legati alla stessa corda. La dinamica dell’incidente non è ancora stata confermata: secondo alcune ricostruzioni sarebbero caduti in seguito al cedimento di una roccia su cui si trovavano. Un’altra ipotesi è che a cedere sia stata una “sosta”, ossia un punto di ancoraggio che viene utilizzato per sostare o progredire su una parete in montagna. In caso di caduta accidentale la sosta dovrebbe anche sostenere il peso di chi si sta arrampicando.