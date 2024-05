Un soldato egiziano è stato ucciso in uno scontro con l’esercito israeliano vicino a Rafah

Lunedì una guardia di frontiera egiziana è stata uccisa in uno scontro a fuoco con l’esercito israeliano vicino al valico di frontiera di Rafah, fra la Striscia di Gaza e l’Egitto: al momento non è chiaro cosa sia successo né chi abbia iniziato a sparare per primo. Per ora l’esercito egiziano ha solo confermato l’uccisione di un suo soldato, senza menzionare il coinvolgimento dell’esercito israeliano, mentre le forze armate israeliane hanno solo detto di star investigando «l’incidente» e di stare dialogando con le autorità egiziane.

