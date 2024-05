Negli Stati Uniti sono morte almeno 21 persone a causa di alcuni tornado tra Arkansas, Texas, Kentucky e Oklahoma

Almeno ventuno persone sono morte e decine di altre sono state ferite da alcune tempeste e tornado che nel weekend hanno colpito varie parti degli Stati Uniti centro-meridionali. Le autorità statali che stanno gestendo l’emergenza hanno confermato la morte di otto persone in Arkansas, sette in Texas, quattro in Kentucky e due in Alabama. In molte zone i tornado in questione sono stati accompagnati da forti tempeste con venti molto veloci, grandinate, acquazzoni e inondazioni improvvise: secondo il servizio meterologico nazionale, tra l’Ohio e il Tennessee dovrebbero arrivare altre tempeste simili nei prossimi giorni.

In Kentucky è stato dichiarato lo stato d’emergenza: il governatore dello stato Andy Beshear in una conferenza stampa ha parlato di «tempeste devastanti» che hanno portato alla chiusura di cento autostrade e strade statali danneggiate. Nel solo Kentucky lunedì 180mila famiglie hanno subito interruzioni di corrente, e la morte di una delle persone in Arkansas è stata causata proprio dallo spegnimento di un macchinario che gli era necessario per respirare in un momento di interruzione della corrente.