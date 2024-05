In Lituania si vota al ballottaggio delle presidenziali

Alle sette di domenica in Lituania hanno aperto i seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, dopo il primo turno che si era tenuto lo scorso 12 maggio. I candidati sono il presidente uscente Gitanas Nauseda, dato per favorito, e la prima ministra Ingrida Simonyte. I seggi rimarranno aperti fino alle otto di sera e l’elezione è guardata con interesse, considerato che la campagna elettorale è stata influenzata dai temi legati alla sicurezza nazionale visto che il paese confina per circa 280 chilometri con Kaliningrad, un’enclave della Russia.

Al primo turno Nauseda, che è in carica dal 2019, aveva ottenuto il 44 per cento dei voti mentre Simonyte quasi il 20 per cento. Per questo secondo la maggior parte degli analisti e degli osservatori Nauseda otterrà un nuovo mandato, anche perché al primo turno era stato penalizzato dalla presenza di otto candidati con una parziale dispersione dei voti che gli avevano impedito di superare il 50 per cento delle preferenze.

Nauseda partecipa alle elezioni in Lituania come indipendente. Ha 60 anni, è un economista che ha lavorato per grandi banche d’investimento ped è stato docente universitario. È da sempre un convinto sostenitore dell’Ucraina nella guerra contro la Russia e nel suo mandato ha più volte fatto riferimento al presidente russo, Vladimir Putin, criticandolo anche duramente.

Simonyte ha 49 anni e si è candidata alle presidenziali con il partito di centrodestra TS-LKD (Unione della Patria – Democratici cristiani di Lituania). È una sostenitrice dell’Ucraina e come Nauseda ha proposto di aumentare la spesa per la Difesa portandola ad almeno il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) lituano rispetto al 2,75 per cento previsto, in modo da modernizzare l’esercito.

Durante la campagna elettorale si è del resto parlato molto di sicurezza, soprattutto nei confronti della Russia, la cui guerra in Ucraina preoccupa molto l’opinione pubblica lituana. La Lituania – così come anche gli altri paesi baltici, l’Estonia e la Lettonia – è esposta all’aggressività russa per ragioni geografiche e storiche: si trova molto vicino alla Russia (peraltro confina con l’exclave russa di Kaliningrad) e faceva parte dell’Unione Sovietica, da cui si dichiarò indipendente nel 1990, entrando poi a far parte dell’Unione Europea e della NATO.

Pur concordando sulla politica estera, i due principali candidati hanno posizioni diverse su altri temi, come i diritti civili, su cui Nauseda si è dimostrato più conservatore e Simonyte più progressista: per esempio è contrario alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che in Lituania non sono ancora possibili e che invece sono sostenute da Simonyte.