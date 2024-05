Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che la polizia francese resterà in Nuova Caledonia «per tutto il tempo necessario»

Giovedì il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che le forze di polizia francesi rimarranno «per tutto il tempo necessario» in Nuova Caledonia, il territorio d’oltremare francese in cui da giorni sono in corso violente contestazioni contro una riforma costituzionale che potrebbe diminuire il peso delle popolazioni indigene nella politica locale. La Nuova Caledonia è un’ex colonia francese ed è abitata da sempre più cittadini francesi che si sono trasferiti nell’arcipelago: le proteste in corso sono le più violente degli ultimi decenni e riguardano proprio l’estensione del diritto di voto ai nuovi abitanti francesi, cosa che secondo la fazione indipendentista porterebbe a un maggiore controllo dello stato francese sul territorio.

Per controllare le proteste la Francia continentale ha inviato circa 3mila agenti che si sono uniti alla polizia locale durante gli scontri con i manifestanti.

– Leggi anche: Cosa sta succedendo in Nuova Caledonia, dall’inizio