Come Spotify e TikTok hanno reso un lato B dei Pavement la loro canzone più famosa

I Pavement sono una band californiana che negli anni Novanta diventò una delle più importanti e amate del rock alternativo americano, e che ha mantenuto da allora un seguito fedele di appassionati pur non pubblicando nuovi dischi dal 1999. Nonostante diverse canzoni piuttosto memorabili, diventate inni per i fan, non hanno mai avuto un vero successo trasversale. Fino a tempi molto recenti, quando grazie a una serie di momenti di viralità su Spotify e TikTok una loro canzone che non era mai stata nemmeno inclusa in un disco ha surclassato tutte le altre per ascoltatori su Spotify, sfiorando i 150 milioni di stream e ottenendo questa settimana la certificazione di “disco d’oro”. L’unico della carriera dei Pavement.

Si chiama “Harness Your Hopes”, fu registrata nel 1996 per il penultimo disco dei Pavement, Brighten the Corners, in cui però non fu mai inclusa. Venne pubblicata nel singolo “Spit on a Stranger” solo nel 1999, e poi di nuovo come B-side in una riedizione di Brighten the Corners del 2008. Fino a qualche anno fa era quindi considerata una delle canzoni minori della band, conosciuta soltanto dai fan più sfegatati.

Ma i Pavement, il cui disco più famoso è Crooked Rain, Crooked Rain del 1994, avevano un enorme talento per le melodie e le canzoni, e lo dimostra quanto potenziale ci fosse in una canzone che in origine non era nemmeno stata inclusa in un disco.

La rivalutazione di “Harness Your Hopes” iniziò nel 2017, quando ottenne un successo enorme su Spotify. In pochi mesi divenne la canzone dei Pavement più ascoltata sulla piattaforma, staccando negli ascolti le canzoni più rappresentative della band come “Cut Your Hair”, “Range Life” e “Summer Babe”. Sul perché una canzone fino a quel momento poco conosciuta abbia funzionato così bene su Spotify ci sono varie teorie: la più accreditata è che sia stata inserita in una delle playlist cosiddette “editoriali”, cioè assemblate dalle persone che lavorano a Spotify per raggiungere il maggior numero di utenti possibile.

Lo stesso Malkmus ha detto in qualche occasione che le cose potrebbero essere andate così: per esempio, in un’intervista data a Stereogum, ha raccontato di aver sentito da alcuni addetti ai lavori che «era stata messa su una playlist o qualcosa del genere. Non sono un esperto di Spotify ma, sai, una di quelle chiamate “Monday Moods”, o come cazzo le chiamano loro».

Un’altra spiegazione, citata dall’analista di dati Glenn McDonald, che pubblica spesso articoli relativi al funzionamento di Spotify e alle modalità con cui musicisti e canzoni ottengono una popolarità improvvisa sulla piattaforma, è che la popolarità di “Harness Your Hopes” sia stata trainata da una coincidenza di tempi molto favorevole. Nel 2017 infatti Spotify impostò la funzione Autoplay – che riproduce in automatico canzoni considerate simili a quella che si sta ascoltando – da “off” a “on”, ossia da spenta ad accesa. L’algoritmo di Spotify avrebbe quindi programmato “Harness Your Hopes” tra le canzoni da riprodurre in automatico, facendola conoscere a centinaia di migliaia di nuovi ascoltatori.

Dal 2020 “Harness Your Hopes” ha iniziato a essere largamente utilizzata anche su TikTok, dove viene utilizzata come base per moltissimi di reel, rubricati di solito sotto il nome di “Harness Your Hopes Compilation”, e dove non è raro imbattersi in decine di cover amatoriali della canzone. È diventato piuttosto comune, tra le altre cose, che fosse usata dalle ragazzine come base musicale per i balletti.

Il successo è stato così ampio che, nel marzo del 2022, i Pavement hanno pubblicato il video ufficiale di “Harness Your Hopes”, in cui l’attrice statunitense Sophie Thatcher si muove nelle ambientazioni di vecchi videoclip della band. Si tratta di un video dall’atmosfera volutamente nostalgica e girato con uno stile retrò, realizzato allo scopo di ripercorrere la carriera dei Pavement.

La viralità della canzone è aumentata ulteriormente negli ultimi tre mesi grazie alla popolarità del trend chiamato Utah Fit Check, in cui gli utenti mostrano i loro vestiti con la terza strofa di “Harness Your Hopes” in sottofondo, caratterizzata da una scelta di parole bizzarra e molto riconoscibile: «Well, show me a word that rhymes with pavement And I won’t kill your parents and roast them on a spit» («Mostrami una parola che fa rima con pavimentazione e non ucciderò i tuoi genitori, e non li arrostirò neppure allo spiedo»).

I Pavement si sciolsero alla fine del 1999, avendo suonato “Harness Your Hopes” dal vivo pochissime volte. Quando si riunirono per un tour nel 2010, la canzone non fu inserita nella scaletta dei concerti. Ma in occasione della seconda reunion, cominciata nel 2022 e ancora in corso, i Pavement hanno iniziato a suonare regolarmente la canzone, che ora ha un posto tra le più note della band. Ad oggi, su Spotify “Harness Your Hopes” ha più del triplo degli ascolti della canzone più famosa dei Pavement, “Cut Your Hair”