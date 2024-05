Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato in ospedale per un malore

Martedì sera il ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto un malore durante il Consiglio Supremo di Difesa– organo presieduto dal presidente della Repubblica, che qui si confronta con i rappresentanti del ministero della Difesa sui temi riguardanti la sicurezza nazionale – ed è stato di conseguenza portato in ambulanza all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma. Crosetto, che ha 60 anni, ha trascorso la notte in ospedale: al momento né il ministero né l’ospedale hanno dato notizie sulle sue condizioni. Crosetto era stato ricoverato d’urgenza già a inizio febbraio per una pericardite (una malattia infiammatoria del pericardio, la membrana che riveste il cuore), ed era stato dimesso dopo un giorno di ricovero in ospedale.