Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza per una sospetta pericardite

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte per una sospetta pericardite (una malattia infiammatoria del pericardio, la membrana che riveste il cuore). Il ministero della Difesa ha fatto sapere che Crosetto, che ha 60 anni, è andato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy, a Roma, con forti dolori al petto. È andato da solo e a piedi, ed è stato subito ricoverato e sottoposto agli esami necessari. Per ora non si sa quanto a lungo dovrà rimanere in ospedale.