La Rai ha annunciato che Carlo Conti sarà conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo, il più importante festival musicale in Italia, quelle del 2025 e del 2026. Conti, che ha 63 anni, aveva già condotto Sanremo per tre edizioni, tra il 2015 e il 2017. Della sua nomina si parlava con insistenza sui giornali da diverse settimane.

Conti prende il posto di Amadeus, che ha condotto il Festival di Sanremo per cinque edizioni, tra il 2020 e il 2024, che hanno avuto un enorme successo a livello di ascolti. Amadeus ha lasciato pochi mesi fa la Rai per andare a lavorare per il canale Nove.

