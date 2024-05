Il primo ministro slovacco Robert Fico è ancora in condizioni gravi ma stabili, dicono i suoi colleghi di governo

Le condizioni del primo ministro slovacco Robert Fico, ferito in un attentato mercoledì, rimangono gravi ma l’ultimo intervento chirurgico effettuato venerdì avrebbe aumentato le possibilità di un recupero. Lo hanno riferito sabato la ministra della Salute Zuzana Dolinková e il ministro della Difesa e vicepremier Robert Kalinak in una conferenza stampa dall’ospedale di Banská Bystrica dove Fico è ricoverato. Fico al momento è cosciente e avrebbe avuto qualche comunicazione con i membri del governo venuti a visitarlo. Nei prossimi giorni non sono previsti trasferimenti verso Bratislava né nuove operazioni.

Fico ha 59 anni, è il leader del partito populista di sinistra filorusso Smer ed è il primo ministro della Slovacchia dallo scorso ottobre, ma aveva già ricoperto il ruolo dal 2006 al 2010 e dal 2012 al 2018. Mercoledì un uomo gli aveva sparato da poca distanza nella cittadina di Handlová, mentre il primo ministro salutava i suoi sostenitori: lo aveva colpito tre volte. L’attentatore è stato bloccato e in seguito identificato come Juraj Cintula, di 71 anni.

