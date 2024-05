Matteo Salvini ha precettato lo sciopero dei ferrovieri previsto per il 19 e il 20 maggio

Giovedì il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato un’ordinanza di precettazione per limitare lo sciopero del trasporto ferroviario previsto per domenica 19 e lunedì 20 maggio. Ha detto di aver deciso di precettarlo perché lo sciopero coinciderebbe con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna all’Autodromo di Imola (meglio conosciuto come Gran Premio di Imola), una grossa gara automobilistica che dovrebbe portare oltre 200mila persone a visitare la città nei prossimi giorni. Secondo il ministero dei Trasporti, lo sciopero causerebbe notevoli ripercussioni sulle possibilità di movimento di queste persone, oltre che problemi di ordine pubblico.

Il termine “precettare” è usato nel linguaggio giuridico per descrivere l’attività di un’autorità che ordina a un certo soggetto di comportarsi in un certo modo, punendolo se le disposizioni vengono violate. Pur non essendo specifico di quest’ambito, di fatto il termine “precettazione” viene utilizzato abitualmente solo in relazione agli scioperi, anche se le leggi non fanno mai riferimento a questa espressione. Negli scorsi mesi Salvini vi ha fatto ricorso varie volte per altri scioperi indetti dai lavoratori dei trasporti.

