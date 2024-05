Lunedì nel Regno Unito tre uomini sono stati incriminati per aver collaborato con i servizi segreti di Hong Kong e per aver agito contro il Regno Unito per conto di un altro stato. Le accuse sono state presentate dalla sezione che si occupa di antiterrorismo della Metropolitan Police di Londra nell’ambito di un’indagine in cui all’inizio di maggio erano state arrestate 11 persone, quasi tutte nella zona dello Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra: i tre accusati sono Chi Leung (Peter) Wai, di 38 anni; Matthew Trickett, di 37 anni; e Chung Biu Yuen, di 63 anni. La polizia non ha reso nota la loro cittadinanza. Gli altri arrestati, sette uomini e una donna, erano stati rilasciati il 10 maggio senza essere accusati.

Le persone coinvolte sono state arrestate e incriminate ai sensi del National Security Act britannico, una legge approvata a luglio del 2023 che ha introdotto nuove misure per contrastare le interferenze e lo spionaggio nel Regno Unito da parte di altri stati. Nell’ambito del National Security Act è in corso anche un’altra indagine che riguarda interferenze da parte della Russia, ma la polizia ha fatto sapere che si tratta di fatti completamente separati da quelli che coinvolgono le tre persone incriminate.