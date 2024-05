È morto a 98 anni Roger Corman, regista e produttore noto per i suoi film a basso costo ma molto apprezzati

Il 9 maggio è morto il regista statunitense Roger Corman, conosciuto per aver diretto decine film a basso costo (i cosiddetti B-movies): aveva 98 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa sabato.

Corman nacque il 5 aprile del 1926 a Detroit, e iniziò a lavorare come regista nel 1954, specializzandosi nella realizzazione di film dell’orrore e facendosi notare per la sua capacità di realizzare film apprezzati da pubblico e critica anche senza avere a disposizione grossi budget. A partire dagli anni Sessanta, pur mantenendo la predilezione per le produzioni a basso costo, cominciò a interessarsi ad altri generi, come il western, la fantascienza e la commedia.

Molti film di Corman, come I vivi e i morti e La piccola bottega degli orrori, sono oggi considerati di culto, e più in generale la sua filmografia è apprezzata da migliaia di appassionati in tutto il mondo. Era famoso anche per essere un professionista estremamente prolifico: produsse più di 300 film, e ne diresse circa 50, tra cui Un secchio di sangue, La maschera della morte rossa e I selvaggi.

