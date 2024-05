In Iran gli ultraconservatori hanno vinto anche il ballottaggio delle elezioni parlamentari

Venerdì 10 maggio in Iran si è svolto il ballottaggio delle elezioni parlamentari dello scorso 1° marzo. Secondo un’analisi di Associated Press gli ultraconservatori hanno vinto quasi tutti i seggi rimanenti, ottenendone complessivamente 233 sui 290 del parlamento nazionale. Il parlamento uscito dalle ultime elezioni si insedierà il prossimo 27 maggio.

Le elezioni in Iran non sono considerate libere né democratiche, principalmente a causa del controllo che il regime ultraconservatore esercita su tutto il processo elettorale. Il risultato era piuttosto scontato dato che anche quest’anno, come già accaduto in altre occasioni, erano stati esclusi quasi tutti i candidati progressisti.

Alle elezioni di marzo aveva partecipato solo il 41 per cento degli aventi diritto, il dato più basso dal 1979. Il ministro dell’Interno Ahamd Vahidi ha detto che al ballottaggio di venerdì l’affluenza è stata «buona», ma senza fornire altri dettagli.