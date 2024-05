Il parlamento scozzese ha eletto John Swinney primo ministro

Martedì a Edimburgo il parlamento della Scozia ha eletto John Swinney primo ministro del paese, dopo le dimissioni della settimana scorsa del primo ministro Humza Yousaf. Lunedì Swinney era stato scelto come nuovo leader del Partito Nazionale Scozzese (SNP), di orientamento nazionalista e socialdemocratico: come accade anche nel governo britannico, in Scozia il leader del partito di maggioranza relativa viene eletto anche primo ministro in seguito a un voto parlamentare.

L’elezione di Swinney al parlamento scozzese era data per scontata da quando i Verdi, che hanno sette seggi e a marzo erano usciti dall’accordo di governo con lo SNP, avevano detto che si sarebbero astenuti dal voto. Swinney ha ottenuto 64 voti: i suoi tre sfidanti – Douglas Ross (Conservatore), Anas Sarwar (Laburista) e Alex Cole-Hamilton (del Partito Liberal Democratico) – ne hanno ottenuti rispettivamente 31, 22 e quattro. Swinney ha 60 anni ed è un politico molto esperto del suo partito. Il suo giuramento come primo ministro è in programma per mercoledì.