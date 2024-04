L’attore francese Gérard Depardieu verrà processato a ottobre con le accuse di violenza sessuale e molestie

Lunedì la procura di Parigi, in Francia, ha annunciato che l’attore Gérard Depardieu verrà processato il prossimo ottobre, sulla base delle accuse di violenza sessuale e molestie che gli sono state rivolte mesi fa da due donne. Depardieu era stato fermato lunedì stesso dalla polizia di Parigi, proprio per essere interrogato su queste accuse, ed era stato rilasciato nel tardo pomeriggio.

Il fermo e l’interrogatorio riguardavano fatti che sarebbero avvenuti a settembre del 2021 sul set del film Les Volets Verts e nel 2014 sul set del film Le magicien et les siamois. La procura ha detto però che Depardieu verrà processato solo per le accuse di due donne che lavoravano sul set di Les Volets Verts, senza dare altri dettagli. Come in altre occasioni Depardieu ha negato tutto.

Depardieu ha 75 anni e già in passato era stato accusato di stupro, violenza sessuale, molestie e comportamenti inappropriati da diverse donne, ma finora non era mai stato processato. Da dicembre del 2020 è indagato per stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould. Era stato denunciato anche dall’attrice Hélène Darras per dei fatti che sarebbero avvenuti durante le riprese di un film nel 2007, ma la causa era stata archiviata per prescrizione. Nel 2023 era stato denunciato anche in Spagna dalla giornalista e scrittrice Ruth Baza, che lo aveva accusato di averla violentata nel 1995.