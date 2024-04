L’attore francese Gérard Depardieu è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale e molestie da parte di due donne

Lunedì l’attore francese Gérard Depardieu è stato arrestato dalla polizia di Parigi con l’accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di due donne, e verrà ora interrogato dalla polizia mentre è in stato di fermo. La prima accusa riguarda una denuncia per violenza sessuale e molestie presentata da una scenografa a febbraio del 2024 per dei fatti che sarebbero avvenuti a settembre del 2021 sul set del film Les Volets Verts. La seconda denuncia riguarda fatti che sarebbero avvenuti nel 2014 ed è stata presentata da una donna che al tempo aveva 24 anni e lavorava come assistente sul set del film Le magicien et les siamois. In entrambi i casi le donne hanno detto che Depardieu le avrebbe prima ripetutamente insultate con battute e frasi a sfondo sessuale e poi le avrebbe afferrate e palpeggiate con forza. Dopo questi episodi Depardieu avrebbe continuato a offenderle e a fare allusioni sessuali per tutta la durata delle riprese.

Depardieu, che è uno dei più importanti attori francesi di sempre, è accusato di stupro, violenza sessuale, molestie e comportamenti inappropriati da diverse donne. Da dicembre del 2020 è indagato per stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould. Era stato denunciato anche dall’attrice Hélène Darras per dei fatti che sarebbero avvenuti durante le riprese di un film nel 2007, ma la causa era stata archiviata per prescrizione. Nel 2023 è stato denunciato anche in Spagna dalla giornalista e scrittrice Ruth Baza, che lo ha accusato di averla violentata nel 1995.

Depardieu ha negato le accuse in una lettera aperta pubblicata sul quotidiano conservatore francese Le Figaro nell’ottobre 2023. A Natale dello stesso anno lo stesso giornale aveva pubblicato una lettera firmata da più di cinquanta fra attori, artisti e altri personaggi famosi che lo sostenevano. La lettera, intitolata «Non cancellate Depardieu», lo definiva una «vittima di un linciaggio» e di «un fiume d’odio», invocava la presunzione d’innocenza e sosteneva che l’attore dovesse continuare a lavorare nonostante le crescenti critiche nei suoi confronti e le polemiche che lo riguardavano.

– Leggi anche: In Francia si discute su Gérard Depardieu