Una giornalista spagnola ha denunciato l’attore francese Gérard Depardieu per violenza sessuale

La giornalista spagnola Ruth Baza ha denunciato l’attore francese Gérard Depardieu sostenendo che l’abbia violentata nel 1995, a Parigi. Baza, che ha 51 anni e collabora con diversi giornali spagnoli, ha raccontato all’agenzia di stampa AFP che la presunta violenza sessuale sarebbe stata compiuta da Depardieu il 12 ottobre del 1995, giorno in cui la giornalista aveva intervistato l’attore a Parigi per la rivista spagnola Cinemania. Baza all’epoca aveva 23 anni e Depardieu 46.

Ha detto di aver denunciato l’attore giovedì scorso, e che finora non lo aveva fatto perché aveva rimosso inconsciamente la presunta violenza, fino a quando ad aprile non aveva letto un’indagine pubblicata dal sito Mediapart in cui 13 donne avevano accusato l’attore di violenza sessuale. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta negli uffici della casa di produzione Roissy Films: Depardieu, secondo Baza, avrebbe prima baciato la giornalista contro la sua volontà e poi l’avrebbe penetrata con le dita attraverso i vestiti.

Nel 2021 Depardieu era già stato incriminato per violenza sessuale dopo una denuncia presentata dall’attrice e ballerina Charlotte Arnould, che aveva sostenuto che l’attore l’avesse violentata nel 2018 a Parigi, quando lei aveva 22 anni. Depardieu ha sempre respinto le accuse, e per ora non ha commentato la denuncia di Baza.