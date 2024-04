C’è stata un’esplosione causata da una fuga di gas in un ristorante di Beirut, in Libano: almeno otto persone sono morte

C’è stata un’esplosione in un ristorante di Beirut, la capitale del Libano: i vigili del fuoco hanno detto che è stata causata da una fuga di gas e il ministro dell’Interno Bassam Mawlawi ha dichiarato che almeno otto persone sono morte al suo interno per soffocamento. Altre due sono state ferite.

Explosion in restaurant in Beirut's Beshara El-Khoury claims the lives of eight peoplehttps://t.co/A0r4HOw7D8#AkhbarAlyawm #Lebanon

— Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) April 30, 2024