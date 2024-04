A Madrid c’è stata una grande manifestazione in sostegno del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez

Sabato a Madrid, in Spagna, migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione di sostegno al primo ministro socialista Pedro Sánchez, che mercoledì aveva annunciato che avrebbe valutato se dimettersi, dopo la notizia dell’indagine in cui sua moglie Begoña Gómez è accusata di traffico di influenze illecite. Nel frattempo Sánchez, che ha 52 anni ed è primo ministro dal 2018, ha sospeso tutti i propri impegni istituzionali fino a lunedì, quando farà sapere la propria decisione.

Secondo le autorità cittadine di Madrid, circa 12.500 persone hanno preso parte al corteo per Sánchez, urlando slogan come «la Spagna ha bisogno di te» e «Pedro, non ci abbandonare».

L’indagine su Gómez è stata avviata a partire da una denuncia dell’organizzazione Manos Limpias, che si definisce un sindacato pur non essendolo davvero, ed è nota in Spagna per la sua vicinanza a movimenti nostalgici del franchismo e soprattutto per le sue frequenti denunce contro politici e personaggi pubblici progressisti, quasi tutte false o inconcludenti. In questo caso l’indagine riguarda i rapporti tra Gómez e alcune aziende private che hanno ricevuto fondi e appalti pubblici dal governo guidato dal marito.

