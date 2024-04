I giornali di oggi danno molto spazio alla politica, con commenti e discussioni sulle candidature dei vari partiti per le elezioni europee: si parla soprattutto della ormai scontata candidatura della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dovrebbe essere annunciata domenica nel corso della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara; ma si continua a parlare molto anche della candidatura del generale Roberto Vannacci con la Lega, soprattutto per via delle reazioni piuttosto dubbiose da parte di vari leader leghisti, e per una frase polemica detta dal ministro della Difesa Guido Crosetto (di Fratelli d’Italia): «Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’esercito», sottintendendo che se sarà eletto dovrà lasciare l’esercito o andare in aspettativa. Un’altra notizia di cui si parla molto è l’annuncio della partecipazione di Papa Francesco al G7, l’evento che riunisce i capi di stato e di governo dei più importanti paesi democratici e industrializzati del mondo, che si terrà in Puglia tra il 13 e il 15 giugno: sarà il primo Papa a partecipare all’evento, e interverrà in particolare durante una sessione dedicata all’intelligenza artificiale.