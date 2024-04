L’Università della California del Sud ha annullato la cerimonia di consegna dei diplomi, per le manifestazioni contro la guerra a Gaza 

Giovedì l’Università della California del Sud, a Los Angeles, negli Stati Uniti, ha annullato la cerimonia di consegna dei diplomi, prevista per inizio maggio, a seguito delle manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese e contro le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Nelle scorse settimane manifestazioni di questo tipo sono state organizzate in diverse università degli Stati Uniti, e hanno portato a decine di arresti, anche in seguito a manifestazioni pacifiche.

L’Università della California del Sud, dove nei giorni scorsi sono state arrestate 93 persone, ha attribuito la decisione di cancellare la cerimonia di consegna dei diplomi proprio alle manifestazioni: ha detto che sono state intensificate alcune misure di sicurezza che renderebbero impossibile gestire una cerimonia con decine di migliaia di partecipanti. Gli studenti e le studenti riceveranno comunque i propri diplomi, ma con cerimonie contenute e separate per i vari corsi di laurea.

