In due campus universitari degli Stati Uniti sono state arrestate decine di persone che manifestavano contro la guerra a Gaza

Mercoledì decine di persone sono state arrestate in diversi campus universitari degli Stati Uniti mentre manifestavano a sostegno della popolazione palestinese e contro le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Almeno 50 persone sono state arrestate all’Università della California del Sud, a Los Angeles, e almeno 30 all’Università del Texas, a Austin. Gli arresti a Los Angeles si sono svolti in maniera pacifica: la polizia, dopo averli invitati ad andarsene, ha circondato alcuni manifestanti che protestavano in piedi, in cerchio, e li ha arrestati uno a uno. In Texas ci sono stati invece scontri: la polizia ha raggiunto i manifestanti armata di manganelli oppure a cavallo, per poi arrestarli.

Nelle scorse settimane, negli Stati Uniti, la polizia ha arrestato decine di altri manifestanti che protestavano a sostegno del popolo palestinese all’interno di campus universitari: le manifestazioni si sono diffuse dopo un sit-in organizzato la settimana scorsa davanti alla Columbia University, a New York, e hanno portato ad arresti in diverse altre città.

