Alphabet ha distribuito i primi dividendi di sempre ai suoi azionisti

Nell’ultimo trimestre Alphabet, la holding che controlla Google, ha ottenuto un utile netto di 80,5 miliardi di dollari (circa 75 miliardi di euro), superiore alle aspettative degli analisti, che avevano fatto una stima di circa 79 miliardi di dollari. L’amministratore delegato della società, Sundar Pichai, ha detto che il buon andamento è dovuto soprattutto ai risultati superiori alle aspettative del motore di ricerca, di YouTube, dei servizi in cloud e delle prime sperimentazioni di Gemini, che è la versione di Google di ChatGPT, il famoso software di intelligenza artificiale creato dall’azienda OpenAI. Grazie a questi risultati Alphabet ha potuto approvare per la prima volta nella sua storia la distribuzione di un dividendo ai suoi azionisti, dal valore di 20 centesimi di dollari per azione.