Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese

La squadra di calcio maschile dell’Udinese ha nominato Fabio Cannavaro come nuovo allenatore. Cannavaro prende il posto di Gabriele Cioffi, esonerato nel weekend dopo la sconfitta subita all’ultimo minuto in casa del Verona. L’Udinese è attualmente terzultima in Serie A, a pari merito con il Frosinone (entrambe hanno 28 punti): le ultime tre in classifica alla fine della stagione retrocederanno in Serie B. Cannavaro ha 50 anni e, dopo aver avuto una prestigiosa carriera da calciatore (vinse i Mondiali nel 2006 da capitano della Nazionale italiana, e il pallone d’oro alla fine di quella stagione), ha avuto finora una carriera da allenatore non particolarmente brillante.

Cominciò nel 2014 in Cina, dove allenò il Guangzhou Evergrande, prima di trasferirsi in Arabia Saudita all’Al Nassr, in entrambi i casi venendo esonerato a metà stagione. Tornato in Cina allenò il Tianjin Quanjian, con cui ottenne la promozione dalla seconda divisione cinese, e di nuovo il Guangzhou Evergrande, tra il 2017 e il 2021: sono gli anni in cui ottenne i migliori risultati, vincendo una Supercoppa di Cina e un campionato.

Ha allenato poi la nazionale cinese, ma ad interim, per sostituire Marcello Lippi, che nel frattempo era stato nominato direttore tecnico della stessa Cina (un ruolo più dirigenziale) e si era quindi dimesso da allenatore. Alla fine Cannavaro allenò per due partite, perdendole entrambe. La scorsa stagione ha allenato il Benevento in Serie B, venendo però esonerato dopo aver messo insieme 16 punti in 17 partite. Esordirà con l’Udinese giovedì 25 aprile e la particolarità è che non lo farà dal primo minuto, perché giovedì si giocherà il recupero della partita tra Udinese e Roma, che riprenderà dal minuto 72, cioè dal momento in cui era stata sospesa per il malore avuto dal difensore della Roma Evan N’Dicka.

L’Udinese ha scritto in un comunicato di aver nominato Cannavaro perché «ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza». L’Udinese non retrocede in Serie B dalla stagione 1993-1994 e gioca la Serie A ininterrottamente dal 1995-1996.