La partita di calcio Udinese-Roma è stata sospesa per un malore del difensore Evan N’Dicka

La partita del campionato di calcio di Serie A tra Udinese e Roma, cominciata domenica alle 18:30, è stata sospesa dopo un malore del difensore della Roma Evan N’Dicka, francese naturalizzato ivoriano. Al 71esimo minuto N’Dicka si è accasciato a terra da solo dopo aver sentito un dolore al petto, ed è stato poi portato fuori dal campo in barella, ancora cosciente. N’Dicka ha 24 anni e gioca alla Roma dalla scorsa estate.

Subito dopo l’uscita dal campo di N’Dicka l’allenatore della Roma Daniele De Rossi, i giocatori e lo staff della squadra hanno chiesto che la partita non riprendesse finché non fossero arrivate notizie certe sul fatto che N’Dicka fosse fuori pericolo. L’arbitro Luca Pairetto ha concesso alcuni minuti di tempo a De Rossi per andare negli spogliatoi a controllare le condizioni del giocatore, sospendendo momentaneamente la partita. Quando è tornato in campo, De Rossi ha parlato con Pairetto e con Gabriele Cioffi, l’allenatore dell’Udinese: non si sa con precisione cosa si siano detti, ma De Rossi dava l’impressione di non voler continuare la partita. Alla fine della discussione Pairetto ne ha ufficializzato la sospensione. In quel momento il risultato era di 1-1.