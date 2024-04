Tesla dovrà richiamare quasi 4mila Cybertruck per un problema con il pedale dell’acceleratore

L’azienda di auto elettriche Tesla dovrà richiamare 3.878 Cybertruck, i suoi caratteristici pickup elettrici, che recentemente hanno iniziato a essere distribuiti in Nord America. I modelli da richiamare hanno un difetto nel modo in cui è stato fissato il punto d’appoggio del piede sul pedale dell’acceleratore, che potrebbe portare il pedale a bloccarsi e a far accelerare senza controllo il veicolo, aumentando così il rischio di incidenti. A giugno i proprietari dei Cybertruck richiamati riceveranno una lettera che li avviserà del richiamo, e i mezzi saranno riparati senza spese per i proprietari.

Tesla ha già dovuto effettuare quelli che sono stati definiti richiami su diversi modelli di auto, che hanno riguardato anche milioni di veicoli per volta: quasi sempre si trattava però di aggiornamenti ai sistemi operativi delle auto, inviati via internet.

I Cybertruck in questione sono quelli prodotti fra il novembre del 2023, quando è iniziata la produzione in serie, e l’aprile del 2024. Sono probabilmente buona parte dei mezzi consegnati finora, anche se il loro numero per ora non è chiaro. I primi Cybertruck sono stati consegnati a novembre, diversi anni dopo la prima presentazione. Tesla ha detto che al momento non prevede di venderli al di fuori del Nord America.