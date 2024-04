Quentin Tarantino non farà più il film “The Movie Critic”, secondo i principali giornali statunitensi di cinema

Il regista statunitense Quentin Tarantino ha abbandonato il progetto di realizzare il film The Movie Critic: sarebbe stato il suo decimo film, oltre che l’ultimo della sua carriera, se si atterrà alle sue dichiarazioni di voler smettere di fare il regista dopo dieci film. Dell’abbandono del progetto hanno scritto tutti i principali giornali di cinema statunitensi, tra cui Variety, The Hollywood Reporter e Deadline.

Tarantino aveva detto per la prima volta che si stava dedicando alla sceneggiatura di The Movie Critic durante l’ultimo Festival di Cannes. Non aveva rivelato dettagli sulla trama, anche se molti giornali avevano raccontato che il film sarebbe stato ambientato nella Los Angeles degli anni Settanta e avrebbe avuto al centro della storia un famoso critico cinematografico ispirato a Jim Sheldon, un critico realmente esistito. Secondo i giornali statunitensi, Tarantino avrebbe dovuto iniziare a girare il film già ad agosto e nel cast avrebbe dovuto esserci anche Brad Pitt, che avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Cliff Booth, uno dei protagonisti del suo ultimo film, C’era una volta a Hollywood. Al momento non si sa perché abbia abbandonato il progetto, né se ne abbia un altro in lavorazione.