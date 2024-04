Le inondazioni hanno messo in crisi l’aeroporto di Dubai

Le inondazioni provocate dalle piogge abbondanti di questi giorni negli Emirati Arabi Uniti hanno messo in grossa difficoltà l’aeroporto internazionale di Dubai, il secondo più trafficato al mondo dopo quello di Atlanta, negli Stati Uniti, e uno dei principali scali per i voli che collegano l’Occidente all’Asia. A causa delle piogge insolite, e molto intense, sono state allagate anche alcune aree dell’aeroporto, con il risultato che mercoledì sono stati cancellati circa 300 voli da e per Dubai, mentre altre centinaia hanno subito ritardi, secondo i dati del sito specializzato FlightAware. Intanto i passeggeri in attesa di poter partire stanno descrivendo una situazione caotica.

Secondo il governo emiratino, quelle degli ultimi giorni sono le piogge più abbondanti degli ultimi 75 anni: la pioggia è piuttosto insolita negli Emirati Arabi Uniti, un’area perlopiù desertica, e di solito è più frequente nei mesi invernali. La società che gestisce l’aeroporto di Dubai, da cui per dare l’idea nel 2023 sono passati quasi 87 milioni di passeggeri, ha fatto sapere che lo scalo si trova in «condizioni molto difficili» e che ci vorrà «del tempo» prima di ripristinare l’operatività completa.

La compagnia aerea Emirates aveva sospeso il check-in per i passeggeri in partenza da Dubai almeno fino alle 9 giovedì (le 7 in Italia): mercoledì sera ha fatto sapere che il servizio continuerà a essere sospeso a causa delle «difficoltà operative causate dal meteo e dalla condizione delle strade». Nel frattempo alcune persone sentite da BBC News hanno detto che i servizi dell’aeroporto «sono andati a rotoli», ed «è il caos totale», mentre altre segnalano sui social network code, mancanza di comunicazioni e altri disagi. Alcuni passeggeri sono stati dirottati in un altro aeroporto della città, il Dubai World Central, dove si sarebbe a sua volta creata una situazione caotica.

I danni più gravi sono stati segnalati appunto nella zona di Dubai, la seconda città più grande del paese dopo la capitale Abu Dhabi, dove per giovedì sono previste nuove piogge, temporali e forti venti. A causa delle forti piogge ci sono state alluvioni anche nel nord-ovest dell’Oman, dove sono state sfollate 1.400 persone e scuole e uffici pubblici sono stati chiusi in via precauzionale: le autorità locali hanno detto che le persone morte a causa di incidenti legati alle alluvioni sono almeno 19.

– Leggi anche: Le straordinarie e intense inondazioni a Dubai