Le straordinarie e intense inondazioni a Dubai

Negli Emirati Arabi Uniti ci sono state eccezionali e insolite piogge che hanno causato grosse inondazioni, dopo che tra lunedì notte e martedì sono piovuti più di 80 millimetri di acqua, quasi la metà della pioggia che nel paese scende mediamente in un anno. Secondo il governo, sono state le piogge più abbondanti degli ultimi 75 anni: la pioggia è piuttosto insolita negli Emirati Arabi Uniti, un’area perlopiù desertica, e di solito è più frequente nei mesi invernali.

I danni più gravi sono stati riportati nella zona di Dubai, la seconda città più grande del paese dopo la capitale Abu Dhabi, dove ci sono state le piogge più intense: in sole 24 ore sono scesi 142 millimetri di pioggia, contro una media annuale nella città di 95 millimetri. Si sono allagate le autostrade e l’aeroporto, uno degli scali internazionali più trafficati nei viaggi tra l’Occidente e l’Asia, che ha dovuto dirottare parte dei voli verso altri aeroporti.

Anche nel centro della città l’acqua ha allagato strade ed edifici: la maggior parte delle vie non ha un sistema di drenaggio, proprio perché è un territorio dove non piove mai così tanto. Le autorità hanno inviato camion cisterna nelle strade per pompare via l’acqua.

I centri commerciali principali e più frequentati si sono allagati, così come alcune stazioni della metropolitana. Il governo ha chiuso le scuole in tutto il paese e messo i dipendenti pubblici in smartworking.