Gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni contro l’Iran, dopo gli attacchi contro Israele di sabato

Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha detto che gli Stati Uniti imporranno ulteriori sanzioni contro l’Iran, per via dell’attacco di sabato scorso contro Israele, di cui gli Stati Uniti sono un importante alleato. Anche l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, ha detto che il suo ufficio lavorerà alle sanzioni all’Iran, come proposto da alcuni stati membri. Le sanzioni statunitensi riguarderanno l’Iran, il suo programma di produzione di armi fra cui droni e missili, le Guardie rivoluzionarie, una potente forza militare iraniana, e il ministero della Difesa iraniano.

Nella notte fra sabato e domenica l’Iran aveva lanciato oltre trecento droni, missili balistici e da crociera contro Israele, come ritorsione contro un attacco israeliano contro l’ambasciata iraniana in Siria. La maggior parte dei droni e dei missili era stata abbattuta prima di raggiungere il proprio obiettivo, e l’attacco ha causato danni limitati. Israele ha promesso una risposta, ma molti altri paesi, fra cui gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito, stanno facendo pressioni per impedire un attacco contro l’Iran.

