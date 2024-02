Gli Stati Uniti hanno sanzionato delle società legate all’Iran e coinvolte nella produzione di droni e missili

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro quattro società con sede in Iran e a Hong Kong coinvolte nella produzione di droni e missili balistici, e contro una società con sede a Hong Kong che vende prodotti iraniani in Cina. Sono stati sottoposti a sanzioni anche alcuni funzionari delle Guardie della rivoluzione islamica, la forza militare più importante dell’Iran, considerati responsabili di attacchi informatici contro gli Stati Uniti. Le sanzioni bloccano le proprietà dei soggetti coinvolti negli Stati Uniti, e vietano a persone e società statunitensi di fare operazioni con loro.

Da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza, a ottobre del 2023, vari gruppi armati sostenuti dall’Iran hanno compiuto decine di attacchi con missili e droni contro le basi militari statunitensi in Medio Oriente, soprattutto in Siria e Iraq. Domenica uno di questi attacchi, contro una base in Giordania, aveva ucciso tre militari e ne aveva feriti altri 30. Il segretario della Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha detto che in generale tutti i droni responsabili di attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Medio Oriente hanno origine iraniana.

– Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno deciso la loro risposta all’attacco alla base in Giordania