Tre funzionari dell’Agenzia delle Entrate sono stati arrestati per aver trasmesso informazioni riservate in cambio di denaro e pranzi

Martedì mattina all’alba la polizia ha arrestato tre funzionari dell’Agenzia delle Entrate, che sono stati messi agli arresti domiciliari. Altri due contabili e un ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate in pensione sono invece stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (anche noto come obbligo di firma, un tipo di misura cautelare). I tre funzionari, impiegati negli uffici di Roma, sono accusati di corruzione e accesso illecito a sistema informatico: avrebbero trasmesso a dei professionisti del settore contabile informazioni riservate utili a concludere più rapidamente alcune pratiche, in cambio di denaro (fino a qualche migliaio di euro) e di pranzi al ristorante.