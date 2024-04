La Nigeria ha introdotto un nuovo vaccino per la meningite batterica, ed è il primo paese al mondo a farlo 

Venerdì l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che la Nigeria ha introdotto all’interno del paese un nuovo vaccino contro la meningite batterica (il Men5CV), raccomandato dalla stessa OMS: è il primo paese al mondo a farlo. Il vaccino protegge contemporaneamente contro cinque ceppi di meningococco (A, C, W, Y e X). La meningite può avere origine virale, batterica, fungina: quella di origine batterica è considerata la forma più grave, perché può portare a setticemia (presenza di batteri nel sangue), con conseguenze gravi e anche fatali.

La Nigeria è uno dei 26 paesi africani considerati iperendemici sulla meningite, cioè in cui la diffusione della malattia è persistente ed elevata: «l’introduzione del vaccino in Nigeria ci porta un passo più vicino al nostro obiettivo di eliminare la meningite entro il 2030», ha detto Tedros Ghebreyesus, direttore dell’OMS. La campagna di vaccinazione sarà finanziata da Gavi Alliance, organizzazione per la diffusione dei vaccini nei paesi più poveri.