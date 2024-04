Celebripost

C’è un’insolita incursione di golfisti, nella raccolta di persone che valeva la pena fotografare in settimana: per via del Masters Tournament di Augusta, uno dei più importanti tornei nel golf professionistico, sono stati fotografati Tiger Woods mentre prova a prendere un pallina al volo, il neozelandese Ryan Fox alle prese con un momento di pianto della figlia e l’ex golfista Jack Nicklaus che bacia la moglie Barbara. Poi ci sono Sandra Oh alla prima della serie tv Il simpatizzante, Angelina Jolie a quella dello spettacolo teatrale The Outsiders e Jeff Bezos a una cena di Stato alla Casa Bianca in onore del primo ministro giapponese Fumio Kishida (a sua volta fotografato per quell’occasione con la moglie e i Biden). Una menzione anche a Willem Dafoe e Michael Keaton, ad Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, al nuovo primo ministro dell’Irlanda e al ritorno di Melania e Donald Trump. Per finire con, ancora una volta, Zendaya a un photocall per Challengers a Parigi e Luca Guadagnino a uno a Londra.