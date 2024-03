Celebripost

Dopo la fine delle varie prime di Dune – Parte due per l’attrice Zendaya sono iniziate le presentazioni di un altro film di cui è protagonista: Challengers di Luca Guadagnino, di cui è co-protagonista anche Josh O’Connor, con cui è stata fotografata nei giorni scorsi e con ogni probabilità sarà fotografata anche nei prossimi. Tra gli altri che valeva la pena fotografare ci sono il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e quello francese Emmanuel Macron, affettuosi sull’isola di Combu in Brasile; Barack Obama e Joe Biden a un evento per la campagna elettorale di quest’ultimo; Papa Francesco alla lavanda dei piedi per il Giovedì santo prima della Pasqua; l’attrice Rebecca Hall alla prima di Godzilla e Kong – Il nuovo impero e Bill Nighy a quella di Omen – L’origine del presagio; per finire con la cantante Karol G circondata dalle luci dei telefoni a un suo concerto e la regina Camilla con un messaggio per Kate Middleton.