Simon Harris è il nuovo primo ministro irlandese, il più giovane di sempre

Martedì Simon Harris è stato nominato primo ministro dell’Irlanda al posto di Leo Varadkar, che era a capo del governo dal dicembre del 2022. Harris ha 37 anni ed è il più giovane primo ministro irlandese di sempre. Si parlava della sua possibile nomina come primo ministro già dallo scorso 20 marzo, quando era stato eletto leader del partito di centrodestra Fine Gael, proprio in sostituzione del dimissionario Varadkar: da allora la sua nomina come “taoiseach”, cioè primo ministro in gaelico, era considerata scontata.

Harris è entrato per la prima volta nel Dáil (la Camera bassa del parlamento irlandese) più di dodici anni fa, a 24 anni. Nel 2016 era stato nominato ministro della Salute e in questo ruolo aveva guidato anche la risposta iniziale del paese alla pandemia di Covid-19. Nel 2020 era stato nominato ministro per l’Istruzione.