Un tratto dell’autostrada A1 fra Firenze e Arezzo è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un grosso incidente

L’autostrada A1, che collega Milano e Napoli, è stata chiusa a causa di un grosso incidente avvenuto venerdì pomeriggio vicino all’uscita del casello di Arezzo. Un camion, che sembra trasportasse carne, si è rovesciato e ha preso fuoco: per permettere l’intervento dei vigili del fuoco è stato chiuso in entrambe le direzioni un tratto di autostrada. Non ci sono feriti, ma si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Autostrade per l’Italia ha diffuso le indicazioni consigliate agli automobilisti sull’autostrada.