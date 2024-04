Il grosso processo che ha portato alla condanna a morte di una delle donne più ricche del Vietnam

In Vietnam l’imprenditrice edile miliardaria Truong My Lan, una delle donne più ricche del paese, è stata condannata a morte per appropriazione indebita per aver sottratto illecitamente l’equivalente di diversi miliardi di euro a una banca. Solitamente i procedimenti giudiziari in Vietnam sono piuttosto riservati, ma quello contro Truong My Lan è stato molto pubblicizzato: è probabile che il governo, controllato in modo autoritario dal Partito Comunista, volesse dare risalto a una grossa operazione di lotta alla corruzione, che da tempo è al centro del suo programma politico.

Truong My Lan è accusata di aver usato una rete di società false e prestanome per aggirare le leggi che in Vietnam impediscono a una singola persona di controllare più del 5 per cento di una banca: in questo modo era arrivata a controllare più del 90 per cento della Banca commerciale di Saigon, e aveva elargito ingenti prestiti ad altre compagnie che controllava o con cui aveva legami, causando ingenti perdite all’istituto finanziario. Aveva poi corrotto i funzionari della banca per nascondere le transazioni illecite. I familiari di Truong hanno detto che l’imprenditrice farà ricorso contro la sentenza.

Quella orchestata da Truon è la frode più grande mai avvenuta nel paese: ha un valore complessivo da 11,7 miliardi di euro, e tra le altre cose l’imprenditrice è accusata di aver cercato di dare a un funzionario la più grande tangente nella storia del Vietnam, pari a 5,2 milioni di dollari. Anche il processo è stato particolarmente imponente: sono stati ascoltati 2.700 testimoni, e le carte processuali sono conservate in 104 casse pesanti in tutto sei tonnellate.

Oltre alla condanna a morte per corruzione, Truong è stata condannata a vent’anni di carcere per corruzione e ad altri vent’anni per aver violato i regolamenti bancari. Truong dovrà anche pagare l’equivalente di 25 milioni di euro di danni alla banca.

Le condanne a morte per crimini finanziari, soprattutto contro le donne, sono piuttosto rare in Vietnam. Nello stesso processo sono stati condannate altre 84 persone, fra cui il marito e la nipote di Truong.

Il processo contro Truong fa parte di una grande campagna del governo vietnamita per combattere la corruzione, e finora diverse indagini hanno portato alle dimissioni di due presidenti e di due vice primi ministri.

Truong, che oggi ha 67 anni, iniziò a lavorare vendendo accessori per capelli nel mercato di Ho Chi Minh, nel sud del Vietnam. Fra gli anni Ottanta e Novanta aveva iniziato a sfruttare le proprie conoscenze nel Partito Comunista per acquisire terreni su cui realizzare progetti edili di lusso, spesso in zone in cui i prezzi degli immobili sono particolarmente alti. In Vietnam i terreni sono formalmente tutti di proprietà dello stato, e per poterli acquistare è essenziale essere in buoni rapporti con il Partito: l’edilizia è quindi un settore in cui è abbastanza difficile farsi strada, ma gli investimenti sono spesso fruttuosi. In questo modo Truong era rapidamente diventata miliardaria.

Truong e la Van Thinh Phat Holdings Group, la sua società edilizia, erano attive in tutto il paese, ma comunque molto legate a Ho Chi Minh, ex capitale del Vietnam del Sud e fino al 1976 chiamata Saigon, che ancora oggi è la città più grande del paese e il suo più importante centro commerciale e imprenditoriale. Gran parte degli affari e del denaro in città passa da una cerchia relativamente ristretta di imprenditori e funzionari, spesso in maniera corrotta e aggirando la legge: il processo contro Truong è visto anche come un segnale contro di loro.

