Alla centrale di Bargi si cercano ancora i quattro operai dispersi

Per la seconda notte consecutiva sono proseguite le ricerche dei quattro operai dispersi in seguito all’esplosione avvenuta martedì pomeriggio nella centrale idroelettrica di Bargi, sull’Appennino bolognese. Finora sono stati trovati i corpi di tre operai, mentre altre cinque persone sono ricoverate in ospedale. Non si sa ancora cosa abbia causato l’esplosione: nel frattempo la procura di Bologna ha aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di disastro colposo e omicidio colposo.

Le operazioni di soccorso sono rese molto difficili dall’architettura della centrale idroelettrica, una delle più grandi dell’Emilia-Romagna, costruita per la maggior parte sotto il livello dell’acqua del lago di Suviana. I tre operai morti si trovavano nel locale delle turbine all’ottavo piano. Sono Pavel Petronel Tanase, di Settimo Torinese (Torino), di 45 anni; Mario Pisani, di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), 73 anni; e Vincenzo Franchina, di Sinagra (Messina), 36 anni. I cinque feriti, ricoverati in ospedali della zona, hanno gravi ustioni e ferite.

Le probabilità di trovare persone ancora vive sono comunque molto poche. «Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea», aveva detto mercoledì mattina Luca Cari, responsabile della comunicazione d’emergenza dei vigili del fuoco.

Non è ancora chiaro cosa sia esploso perché al momento nessuno, nemmeno i soccorritori, è riuscito a raggiungere i piani inferiori della centrale. Le operazioni sono state rallentate dal fatto che a lungo non è stato possibile garantire la sicurezza dei soccorritori.

Nella notte tra martedì e mercoledì l’acqua si è alzata allagando parte dell’ottavo piano, tra 40 e 45 metri di profondità. Per tutta la giornata di mercoledì i vigili del fuoco hanno quindi cercato di capire come liberare gli ultimi piani dall’acqua. Il problema è stato individuato in una condotta che continuava a scaricare molta acqua all’interno della centrale.

La condotta è stata chiusa e messa in sicurezza, e i soccorritori hanno cominciato a togliere parte dell’acqua con pompe idrovore. Per aiutare le ricerche è stato anche abbassato il livello del lago di Suviana: per ora di circa un metro, ma nelle prossime ore si potrebbe arrivare fino a 7 metri.