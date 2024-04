Almeno otto persone migranti sono morte in un naufragio al largo di Lampedusa

Mercoledì sera una barca con a bordo decine di persone migranti si è ribaltata nella zona SAR maltese, a circa 50 chilometri dall’isola di Lampedusa. Le zone SAR (in inglese search and rescue) sono aree di mare in cui gli stati costieri competenti si impegnano a mantenere attivo un servizio di ricerca e salvataggio.

I migranti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera italiana, che si è poi diretta verso Lampedusa. Sull’isola sono sbarcati 23 sopravvissuti, ma almeno otto persone sono morte, tra cui una bambina: alcune sono morte nel naufragio e altre per ipotermia durante il tragitto verso l’Italia. I sopravvissuti hanno detto che ci sono diversi dispersi, non è chiaro quanti.

