La Cassazione ha confermato l’assoluzione dello psicoterapeuta Claudio Foti, coinvolto nel caso degli affidi nel comune di Bibbiano

Mercoledì sera la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di Claudio Foti, uno psicoterapeuta che era stato coinvolto nella vicenda degli affidi nel comune di Bibbiano, in Emilia-Romagna. L’assoluzione diventa quindi definitiva.

Nel 2021 Foti era stato condannato a quattro anni di carcere per abuso d’ufficio e lesioni gravi, ma era poi stato assolto in appello lo scorso giugno rispettivamente con le formule “per non avere commesso il fatto” e “perché il fatto non sussiste”. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati contro la sentenza d’appello, e confermato quindi le assoluzioni.

Foti era il titolare dello studio Hansel e Gretel di Moncalieri (Torino), specializzato nella gestione degli abusi su minori, e assieme ad altre persone era stato accusato di aver fatto parte di una presunta organizzazione criminale che aveva lo scopo di togliere bambini a famiglie in difficoltà e affidarli, dietro pagamento, a famiglie di amici o conoscenti. Era stato processato con rito abbreviato.