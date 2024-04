È stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino di Roma un presunto membro dello Stato Islamico

La questura di Roma ha fatto sapere con una nota alle agenzie di stampa che lunedì è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino di Roma un uomo di 32 anni con la cittadinanza del Tagikistan sospettato di essere un membro dello Stato Islamico, il gruppo terroristico anche noto come ISIS. L’uomo era arrivato in Italia in tarda mattinata con un aereo proveniente da Eindhoven, nei Paesi Bassi, ed era latitante: c’era nei suoi confronti un mandato d’arresto internazionale. Non è chiaro il suo reale paese di provenienza perché in passato ha usato documenti falsi con date di nascita e nazionalità diverse.

Alla questura non risulta che fosse a Roma di passaggio, cioè che stesse cercando di raggiungere un altro paese: gli è stato sequestrato il telefono, oltre a duemila euro in contanti, per capire se dovesse incontrare qualcuno in Italia.