Un tribunale di New York ha condannato per frode il fondatore di TerraUSD, una criptovaluta che perse tutto il suo valore nel 2022

Venerdì un tribunale di New York ha dichiarato colpevole di frode Do Kwon, fondatore della piattaforma di criptovalute Terraform Labs e della criptovaluta TerraUSD, una valuta di tipo “stablecoin”, pensata per mantenere un valore fisso legato al dollaro statunitense. TerraUSD perse completamente il suo valore nel 2022 e avviò una generale crisi di fiducia verso le criptovalute.

Il tribunale ha confermato le accuse della Securities and Exchange Commission, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari degli Stati Uniti, secondo cui Kwon aveva mentito agli investitori sulla stabilità della criptovaluta, poco prima del suo crollo: secondo la SEC gli investitori avrebbero perso complessivamente circa 40 miliardi di dollari. Il processo è durato due settimane e si è svolto in assenza di Kwon, perché da marzo del 2023 è detenuto in Montenegro, dove era stato arrestato mentre era in fuga dalle autorità di diversi paesi.