La polizia tedesca ha sequestrato 75 scatole piene di dollari falsi, per un valore di 95 milioni di euro

La polizia tedesca ha sequestrato 75 scatole che contenevano banconote di dollaro statunitense false, per un valore complessivo di oltre 103 milioni di dollari (circa 95 milioni di euro). La polizia ritiene che siano state prodotte in Turchia e che fossero appunto dirette negli Stati Uniti attraverso la Germania: le banconote sarebbero di scarsa qualità e abbastanza riconoscibili come contraffatte, ma comunque sufficientemente somiglianti a quelle vere.

Le banconote false sono state trovate durante la perquisizione di due uffici e di una casa a Kiel, nel nord della Germania. Una persona è indagata per contraffazione: è il direttore delle esportazioni di due aziende, già sospettato di aver esportato denaro contraffatto in passato. La possibile presenza di banconote false era stata segnalata alle autorità tedesche da quelle statunitensi.

