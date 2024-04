A Taiwan si cercano ancora decine di dispersi

Nella parte orientale di Taiwan, nell’oceano Pacifico, stanno andando avanti le operazioni di soccorso in seguito al più forte terremoto registrato sull’isola negli ultimi 25 anni, che mercoledì ha ucciso almeno nove persone e ne ha ferite oltre mille. Il terremoto ha fatto crollare alcuni edifici di Hualien, la città più grande vicina all’epicentro, e costretto centinaia di persone a lasciare le proprie case: al momento si continuano a cercare più di cento dispersi, che si ritiene siano intrappolati in alcune cave e in una zona montuosa poco fuori dalla città.

Il terremoto è avvenuto alle 7:58 locali (l’1:58 in Italia) e il suo epicentro è stato rilevato al largo della costa dell’isola, circa 18 chilometri a sud di Hualien. Secondo lo US Geological Survey (l’Istituto Geologico degli Stati Uniti), ha avuto una magnitudo 7.4, mentre secondo l’Agenzia meteorologica di Taiwan di 7.2 e per quella giapponese di 7.7. A ogni modo, è avvenuto in un momento in cui migliaia di persone stavano andando al lavoro o a scuola.

Il terremoto ha provocato frane e smottamenti, e ci sono state oltre 50 scosse successive di minore intensità. Il capo dell’Agenzia meteorologica di Taiwan, Wu Chien-fu, ha detto durante una conferenza stampa che nei prossimi quattro giorni potrebbero essercene di magnitudo fino a 7.

Centinaia di persone hanno passato la notte tra mercoledì e giovedì in tende o alloggi temporanei. Il sindaco di Hualien, Hsu Chen-Wei, ha detto che tutti gli edifici danneggiati in maniera grave sono stati evacuati e che le squadre di emergenza hanno cominciato a demolire quelli ritenuti irrecuperabili.

Nel frattempo sono in corso le operazioni per raggiungere un’ottantina di persone che si ritiene siano bloccate in almeno due cave di roccia, e circa cinquanta dipendenti di un albergo che si crede siano dispersi nel parco nazionale di Taroko, a nord di Hualien. Si pensa che il convoglio di minibus su cui stavano viaggiando sia rimasto intrappolato in una zona montuosa a causa di una frana: secondo i media di Taiwan, in base ai dati trasmessi dalle celle telefoniche potrebbero essersi rifugiati in una serie di grotte nella zona, oppure essere bloccati in una galleria.

Hualien si trova in una zona prevalentemente montuosa, motivo per cui il terremoto ha causato diverse frane che hanno bloccato le strade e i tracciati ferroviari. Nella zona ci sono inoltre molti sentieri frequentati dagli escursionisti, e un’autostrada che attraversa le montagne con molte gallerie e tratti su scogliere a picco sul mare.

Il terremoto di mercoledì è stato il più grave per Taiwan da quello del 1999 nella contea di Nantou, nella parte centro-occidentale dell’isola, che uccise più di 2.400 persone e ne ferì più di 11mila. Al momento le autorità del paese stanno cercando di capire come mai non sia partita un’allerta terremoto in tutto il territorio.