Uscirà un nuovo film della saga di “Matrix”, il quinto

L’azienda di produzione cinematografica Warner Bros. Pictures ha detto che sta lavorando al quinto film della celebre saga di fantascienza Matrix. Il film sarà scritto e diretto da Drew Goddard, già sceneggiatore di vari film, fra cui Sopravvissuto – The Martian del 2015, e regista dell’apprezzato film horror Quella casa nel bosco. Secondo quanto detto al sito Deadline dal presidente del dipartimento di produzione e sviluppo di Warner Bros. Pictures, Jesse Ehrman, sarebbe stato Goddard a proporre all’azienda l’idea di un quinto film.

Al momento il film non ha un titolo ufficiale e non è noto il cast: non si sa ancora quindi se al film parteciperanno gli attori principali della saga, come Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, che nei precedenti quattro film hanno interpretato i protagonisti Neo e Trinity. Sarà anche il primo capitolo della saga a non essere diretto da nessuna delle sorelle Wachowski, che l’avevano creata e avevano diretto assieme i primi tre film. Il quarto è stato diretto solo da Lana Wachowski, senza la partecipazione di sua sorella Lilly.

Complessivamente, i primi tre film di Matrix avevano incassato più di 1,6 miliardi di dollari nei cinema. Il primo film vinse quattro Oscar tecnici e fu il quarto film del 1999 per incassi; il secondo sequel, Matrix Revolutions (2003), fu il primo film nella storia del cinema a essere distribuito in tutto il mondo alla stessa ora. Il quarto film, Matrix Resurrections, uscito più di venti anni dopo il primo, incassò una somma considerata deludente, 159 milioni di euro, anche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.

